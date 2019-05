Hannibal's girls claimed top honors in last Friday's North Central Missouri Conference track and field meet in Kirksville. The HHS boys team finished third.

Hannibal prevailed in the girls meet with 136 points. Kirksville was a close second with 125.5 points.

Kirksville's boys came out on top with 186 points. Moberly was second at 145 points. Hannibal also broke 100 points, totaling 129 points.

Following is a recap of the point-scoring performances in the meet for Hannibal athletes.

GIRLS

200 m dash-4. Aliviah Williams, 28.09.

400 m dash-4. Autumn Bigsby, 1:07.04; 6. Avion Scott, 1:08.28.

800 m run-2. Alayna Pipkin, 2:28.97; 5. Andrew Bryant, 2:41.77.

1600 m run-2. Alayna Pipkin, 5:48.82.

3200 m run-2. Claudia Nichols, 12:40.17.

100 m hurdles-4. Molly Broughton, 17.85; 6. Jade Thomas, 19.25.

300 m hurdles-2. Adrya Nichelson, 51.27; 5. Rylee Mastin, 53.51.

4 x 100 m relay-3. Aliviah Williams, Josie Zeiger, Adrya Nichelson, Kathryn Cole, 53.40.

4 x 200 m relay-2. Aliviah Williams, Adrya Nichelson, Kathryn Cole, Josie Zeiger, 1:53.82.

4 x 400 m relay-1. Autumn Bigsby, Alayna Pipkin, Adrya Nichelson, Avion Scott, 4:26.31.

4 x 800 m relay-1. Autumn Bigsby, Andrew Bryant, Alayna Pipkin, Alexia Gonzalez, 10:25.25.

High jump-1. Cami Bross, 5-0; 4. Emma Haner, 4-10.

Pole vault-3. Molly Broughton, 8-0.

Triple jump-5. Aliviah Williams, 30-08.50.

Shot put-5. Breanna Gonzalez, 29-09.

Discus-1. Breanna Gonzalez, 105-04.

Javelin-1. Autumn Bigsby, 96-03; 2. Josie Zeiger, 95-00.

BOYS

100 m dash-4. Damien French, 11.59.

200 m dash-2. Daylan Reading, 23.61; 4. Damien French, 24.06.

400 m dash-4. Brice Miller, 54.78.

800 m run-5. Adam Albright, 2:11.22.

1600 m run-6. John Fritch, 4:59.85.

3200 m run-4. John Fritch, 11:11.98.

110 m hurdles-2. Joesph Worthington, 16.81; 3. John Clubine, 16.95.

300 m hurdles-1. Joesph Worthington, 43.32; 2. John Clubine, 43.59.

4 x 100 m relay-1. Kadin Morgan, Daylan Reading, Dezmond Jones, Damien French, 45.06.

4 x 200 m relay-2. Kadin Morgan, Daylan Reading, Dezmond Jones, Damien French, 1:34.01.

4 x 400 m relay-5. Adam Albright, Brice Miller, Joesph Worthington, Levi Erskine, 3:43.80.

4 x 800 m relay-3. Adam Albright, Brice Miller, Jeremiah Waelder, Vernell Hawkins, 9:49.09.

High jump-6. Daylan Reading, 5-04.

Pole vault-3. Kaiser Greenwell, 12-00; 4. Mason Hudson, 11-00.

Long jump-6. Kaiser Greenwell, 18-06.25.

Triple jump-5. Kaiser Greenwell, 37-08.

Shot put-3. Dante Reading, 42-01.

Discus-2. Gavin Frantz, 120-08.

Javelin-1. John Clubine, 166-08; 3. Bradley McCollum, 120-04.